LO MONACO: “B e C non credo ripartiranno. Comanda il virus, perchè rischiare la salute?”

L’ex Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco viene intervistato da Radio Punto Nuovo per conoscere il suo punto di vista in relazione alla possibile ripartenza del calcio italiano:

“La FIGC sta provando a far ripartire almeno la Serie A. Se saltano i diritti televisivi, a parte i contenziosi che nascerebbero, a cascata crollerebbe il sistema. Io non credo che le squadre di B e di C abbiano le possibilità di attuare il protocollo medico. Tanto meno ci sono possibilità di chiamare i propri giocatori nei modi e tempi giusti e tenerli tutti insieme con anche lo staff. Diventa veramente improbabile visti anche i tempi: quando verranno recuperate le 12-13 giornate di B? Io penso sia più sensato pensare a una ripresa quando tutto questo terminerà, visto che a comandare è il virus. Non vedo perché dovere rischiare la salute di tutti gli addetti ai lavori e giocatori. Il Covid-19 impedisce secondo me la ripresa di un’attività come il gioco del calcio, fatta di contatti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***