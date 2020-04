CENTENARO (Associazione Club Europei): “Il calcio riprenda, fondi UEFA boccata d’aria ma molti club in situazione critica”

Michele Centenaro, segretario generale dell’ECA (Associazione Club Europei), ha parlato in una videoconferenza organizzata da Soccerex della situazione attraversata dal calcio europeo colpito dal Coronavirus:

“Molti club sono in situazioni critiche, c’è grande richiesta di liquidità. Nell’associazione abbiamo 236 membri provenienti da 55 Paesi europei e abbiamo ricevuto molti messaggi e richieste da società con situazioni davvero critiche. E questa incertezza rende tutto più difficile. C’è una grande richiesta di liquidità, la distribuzione dei fondi UEFA è stata una boccata d’aria fresca, ma un numero elevato di club sta cercando di ridurre i costi e le perdite. Ogni club guarda alla propria sopravvivenza e ha bisogno di certezze”.

“È importante riprendere il calcio, cercare di finire le competizioni, dal punto di vista del merito sportivo, ogni volta che ciò è possibile. E poi ci sarà tempo per domande più grandi. Penso che dovremo riscrivere il calendario europeo per adattarci alla crisi, e questo influenzerà il calendario internazionale. La FIFA dovrà vedere come riorganizzare i calendari, con gli Europei (rinviati al 2021) e la Coppa del Mondo (Qatar 2022) in quanto entrambi punti fondamentali”.

