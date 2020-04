SERIE D – Corda (all. Foggia): “Ci sentiamo già in C, Lega Pro si metta l’anima in pace…”

Ninni Corda, allenatore del Foggia militante in D, vuole fermamente il salto di categoria in Serie C ed è sicuro che questo accadrà:

“La proposta della C di non permettere i ripescaggi non sta né in cielo né in terra – dichiara a tuttoc.com – Dalla Serie D potrebbero arrivare formazioni di altissimo livello sia come blasone, sia come pubblico sia come prospettive societarie. Sono sicuro che non verrà attuato questo blocco, non ci sono le condizioni per farlo. Come Foggia, essendo la miglior seconda della Serie D, a un solo punto dalla capolista Bitonto e uno scontro diretto, ci sentiamo già in Serie C. Non prendiamo in considerazione nessun’altra ipotesi. Ci affidiamo alla governance di Serie D che è seria e sa cosa fare. La FIFA ha dato un indirizzo, quello di cristallizzare le classifiche. Questo vale sia per la testa che per la coda. Quindi la C dovrà mettersi l’anima in pace e far retrocedere i propri club. E poi ci sono club come Foggia, Prato, Campobasso, Savoia e Cerignola che possono dare lustro alla Lega Pro. Questi ripescaggi potrebbero già essere una piccola riforma”.

