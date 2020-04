CESSIONE CATANIA: firmato nuovo patto di riservatezza

Non soltanto il ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’. Ad avere ufficialmente posto le basi per intavolare una trattativa allo scopo di rilevare la società rossazzurra, c’è anche un nuovo gruppo imprenditoriale. Prova ne sia che è stato firmato un secondo patto di riservatezza. Non si è ancora a conoscenza del soggetto interessato, ma pare riconducibile ad un gruppo non locale disposto ad acquisire la maggioranza delle quote del club. Manifestazione d’interesse già pervenuta ma, al momento, l’unica offerta concretamente presentata è quella del Comitato. Offerta che Finaria SpA ha ritenuto non congruente e lo stesso Comitato riformulerà nei prossimi giorni. Ricordiamo che si rivelerà decisivo in questo senso il parere dei commissari liquidatori nominati dal tribunale fallimentare di Catania.

