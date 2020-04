CESSIONE CATANIA (sondaggio chiuso): il 40% dei votanti non manifesta ottimismo

Da qualche giorno vi parliamo del possibile interessamento di altri soggetti all’acquisizione del Catania (qui il primo link di riferimento, qui il secondo). Al di là della concreta offerta d’acquisto del Comitato non si è andati oltre alle manifestazioni d’interesse. Intanto un secondo patto di riservatezza è stato firmato, segno che si pongono le basi per una nuova trattativa, pur non trascurando quella portata avanti con il Comitato.

A proposito del futuro societario rossazzurro, i tifosi hanno partecipato al sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com indicando le loro impressioni: una maggioranza di votanti non vede uno scenario ottimistico all’orizzonte. Secondo il 40%, infatti, non avverrà alcun passaggio di proprietà in seno al Calcio Catania. Segue un 24% composto da chi ritiene che la trattativa con il Comitato non sia ancora sfumata ma spera in soggetti che diano maggiori garanzie, un 22% fiducioso che il Comitato abbia ancora buone possibilità di riuscita ed un 14% che tralascia definitivamente l’ipotesi della cordata promossa da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino.

