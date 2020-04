CESSIONE CATANIA: il Comitato pronto a rilanciare? Altre situazioni in evoluzione, Tribunale decisivo

Prima offerta concreta presentata dal ‘Comitato per la acquisizione del Catania Calcio’ coordinato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. Proposta importante poichè se è vero che la base costituita dalla cordata sarebbe di 2 milioni di euro, l’avere aggiunto una disponibilità economica tale da portare all’azzeramento totale della ingente massa debitoria (anche se non nell’immediato) costituisce un peso specifico non indifferente (includendo Torre del Grifo Village). Il Catania, però, non ritiene congrua l’offerta ed ha fatto pervenire al Comitato una risposta dettagliata sulle motivazioni che hanno portato al diniego. Il CdA vorrebbe maggiori garanzie sul piano industriale di tre anni che il Comitato intende portare avanti e chiede uno sforzo maggiore. La trattativa rimane aperta.

Sgombrando il campo da ogni dubbio, poi, la valutazione del tribunale fallimentare di Catania nell’ambito della procedura di concordato preventivo indica chiaramente l’intenzione della proprietà di vendere. Non a caso il neo Presidente Gianluca Astorina è anche liquidatore di Finaria per la risoluzione dei rapporti patrimoniali allo scopo di soddisfare i creditori che battono cassa. Sotto questo aspetto si rivela decisiva la valutazione dei commissari appositamente nominati dal tribunale, l’avvocato Alessandra Leggio ed il dottore commercialista Niccolò Notarbartolo. Nel frattempo ci sarebbero altri soggetti top secret interessati a trattare l’acquisizione delle quote del Catania.

La figura di Claudio Lotito era saltata fuori in un contesto di sponsorizzazione, quindi non finalizzato all’intavolamento di una trattativa per l’acquisto. Giuseppe Leonardi, Presidente della Sicula Leonzio, non fa assolutamente parte della cordata promossa dal Comitato ma non si esclude possa in qualche modo recitare un ruolo autonomo, al verificarsi di determinate condizioni. Un paio di situazioni nuove potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni, mentre il Comitato – che, ad oggi, è l’unico ad avere mosso passi avanti reali – considera l’ipotesi di rilanciare.

