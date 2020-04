COMUNE DI CATANIA: Coronavirus, 3200 i pacchi spesa già consegnati alle famiglie

Grazie alla raccolta di fondi “Catania aiuta Catania” voluta dal Sindaco Salvo Pogliese, per sostenere i casi più urgenti del disagio causato nelle famiglie bisognose, sono 3200 i pacchi spesa già consegnati alle famiglie catanesi. Il primo cittadino si è recato nel centro smistamento delle confezioni di generi alimentari della protezione civile comunale, dove operano decine di unità di personale del Comune e dei volontari delle associazioni di protezione civile. Il Sindaco ha potuto constatare la grande operosità nell’attività di consegna a domicilio dei pacchi spesa, recapitati sulla scorta di elenchi di beneficiari predisposti dall’assessorato ai servizi sociali retto da Giuseppe Lombardo:

“Siamo orgogliosi di questa attività che ha già consentito di soddisfare oltre 3 mila famiglie indigenti -ha detto il sindaco Salvo Pogliese- consegnando alle famiglie in tempi brevissimi il pacco spesa, con i prodotti alimentari e per l’infanzia. Lasceremo ancora aperta la possibilità alle famiglie che lo vorranno di poterne fare richiesta tramite il sito internet del Comune, perché ci rendiamo conto che l’emergenza purtroppo continuerà; un esperimento di assistenza di cui andiamo fieri diventato un modello anche in altre realtà nazionali”.

Secondo i dati diffusi dagli uffici dei servizi sono state presentate a oggi 5282 domande alla posta elettronica di cui 3690 quelle esitabili, per via della doverosa scrematura di doppioni, carenze documentali, mancanza di requisiti e altri motivi ancora. La differenza delle istanze non esitate è tuttora in istruttoria, a cura delle stesse assistenti sociali che stanno lavorando sulle oltre 16 mila richieste di buono spesa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***