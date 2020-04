PEDULLA’: “Sorteggio in C per la quarta promozione? Si era anche pensato di giocare i Play Off in qualche città…”

Il giornalista Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito web, commenta la clamorosa ipotesi del sorteggio per decretare la quarta squadra promossa in B in caso di sospensione definitiva del campionato:

“Il sorteggio verrebbe effettuato utilizzando il format previsto per la disputa dei playoff. Era stata presa in considerazione anche la possibilità di giocare i playoff in qualche città, ma alla fine è stata deliberata la soluzione del sorteggio. Il protocollo sanitario per completare l’intera stagione sarebbe costato non meno di 35mila euro a club: con tutti gli aiuti possibili e immaginabili, in presenza di altri e assillanti problemi, sarebbe stato un grande problema. Ora bisogna aspettare l’ultima decisione, ma intanto la Lega di Serie C ha deliberato”.

