GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Sorteggio? Qualsiasi soluzione opponibile. Monza, Vicenza e Reggina possono guardare con fiducia…”

Ancora il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto stavolta ai microfoni di trivenetogoal.it:

“Sorteggio? Se trovo lo scienziato che ha divulgato la lettera lo denuncio per danni (si auguri che non lo trovi). Due società hanno presentato un’istanza, noi avevamo già intenzione di trovare un parere giuridico-legale sulla fondatezza dello strumento che si andava a proporre, ma bisogna partire da un fatto: o si conclude il campionato e quindi il risultato del campo non consentirà contestazioni, oppure ogni soluzione che ci apprestiamo a prendere potrebbe essere opponibile. Monza, Vicenza e Reggina in B? La mia opinione è che noi siamo a vasi comunicanti con le diverse Leghe, cioè come si sale e come si scende, e non possiamo darla vinta al virus, ma un sistema per riconoscere quello che si è fatto durante il campionato credo che sia il minimo sindacale. Comunque credo che anche considerando il vantaggio che hanno… possono guardare avanti con fiducia”.

