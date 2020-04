IPPOLITO (Istituto Spallanzani): “Test ai calciatori non etici, medici e pazienti non riescono a farli!”

Il calcio italiano pensa di potere ripartire, magari attraverso precisi protocolli sanitari da seguire per gli atleti. Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, a La Gazzetta dello Sport esprime il suo punto di vista:

“Non è etico far fare sierologie e test ogni pochi giorni agli atleti. Questo mentre i pazienti e il personale sanitario non riesce a farli. Squadre in ritiro? Chi parlasse di patenti di immunità, chi consigliasse tutto questo alle istituzioni sportive, li avesse consigliati o li consigliasse è un incolto e non sa niente di malattie infettive”.

