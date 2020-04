LA DOMENICA ALLO STADIO: “Chi vuole il Catania abbia cuore, capacità d’investire e stupire da subito. Fate presto e bene”

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina al tifo organizzato della Curva Nord Catania:

“Pulvirenti deve vendere”, “Lo Monaco è il passato”…. Adesso che siamo arrivati tutti, anche attuali dirigenti del Catania, a queste verità che da qui scriviamo da tempo, proviamo a fare un altro passo in avanti, sperando non sia troppo tardi. Esperienze del Messina, dopo Stracuzzi con Proto (si proprio lui), del Palermo post Zamparini insegnano che il rimedio può essere peggiore del “male”. Accanto al giusto “deve vendere” ed al sacrosanto “quanto volete per farlo” ci sta come rovescio della medaglia, il vendete bene a chi è in grado non solo di comprare ma di avere sguardo e capacità aperti verso il futuro. Non siamo sponsor di nessuno se non del bene e della vita del Catania. Nessuna padella e nessuna brace da cui saltare. Chiediamo a chi vuole il Catania di fare le conferenze quando ha acquistato il Catania. Non prima. E di avere cuore, capacità di investire e stupire da subito. Chi acquista come chi vende non possono non conoscere il vero prezzo. Quello giusto. Dovete fare presto e bene. Questa Comunità ve lo chiede a gran voce”.

