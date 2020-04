LUCARELLI: “Anche se ripartiamo ad ottobre, i campionati vanno conclusi”

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli si schiera con i colleghi favorevoli alla ripresa del campionato. Ecco quanto rilasciato al quotidiano La Sicilia:

“Se sento i giocatori? Sempre e per fortuna stanno bene, tutti eseguono il programma di esercizi da palestra che avevo consigliato a loro. Ripresa del campionato? Prima di cominciare una stagione nuova, bisogna concludere quella attuale. Anche a costo di ripartire nel mese di ottobre. Ci sono società pronte a fare ricorsi, per me i campionati vanno conclusi. Quel che vorrei sottolineare è dare un sostegno a quei giocatori che dalla Lega Pro si stanno ritrovando in difficoltà. Spero che per loro scatti la cassa integrazione. Futuro? Ho firmato un contratto biennale che mi lega al Catania, ma credo che le nostre preoccupazioni sono altre in questo momento”.

