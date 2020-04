MONTAGLIANI (vice Pres. FIFA): “Stipendi, contratti, mercato e ripresa. Non ci sottraiamo alla nostra responsabilità”

Come gestire, a livello internazionale, l’emergenza Coronavirus nel calcio? Il vicepresidente della FIFA Victor Montagliani fa chiarezza attraverso un’intervista rilasciata a Tuttosport:

“Il rischio di contenziosi sulla riduzione degli stipendi e, soprattutto, sui prolungamenti dei contratti oltre la scadenza naturale del 30 giugno c’è, ma non ci sottraiamo alla nostra responsabilità. Come sempre c’è l’arbitrato della FIFA che è determinante per garantire il rispetto delle regole. Però ci auguriamo, soprattutto in un momento come questo, che prevalga la responsabilità tra le parti e che si arrivi agli accordi tra i club e i giocatori”.

Limite di 16 settimane sul mercato? Perché non sarebbe stato possibile gestire un mercato illimitato. Impossibile per le regole, per i club, per i calciatori. E poi serve rispetto per i tifosi: durante le partite, con un mercato continuo, non capirebbero più in quale squadra gioca un calciatore e finirebbero per disamorarsi. Diventerebbe ingestibile anche a livello tecnico. E’ un segnale importante non aver costretto le Federazioni a date fisse sia sul mercato sia sul prolungamento delle stagioni. Devono essere i responsabili sanitari e i Governi a determinare tempi e modi della ripresa e a dare la luce verde alle Federazioni. Non è questione di primo giugno o di primo agosto, è questione di sicurezza e di garanzia per i giocatori prima, e per i tifosi poi. Il calcio fa parte della nostra vita, come prendere un caffè in piazza con un amico: tornare a giocare sarà il segno del ritorno alla normalità, non un azzardo”.

