PERINETTI: “Serie C, situazioni come Catania già difficili prima dell’emergenza”

L’esperto dirigente Giorgio Perinetti, intervistato da Repubblica, sulle difficoltà della Lega Pro in un momento in cui il campionato è stato sospeso:

“Bisognerà capire come ripartirà il calcio di serie C, con quante squadre e in che modo. Ci saranno problemi di iscrizione per tanti club. Sarà un mondo nuovo se si prende la palla al balzo per fare gli aggiustamenti necessari. Certe situazioni, come quella del Catania, erano già difficili prima dell’emergenza. Il sistema, se marcia compatto, può salvare certe situazioni, altrimenti dalla crisi non si esce”.

