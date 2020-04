CALCIO SICILIANO – Mirri (Pres. Palermo): “Grande rispetto per Catania, siamo lo stesso popolo”

Il Presidente del Palermo Dario Mirri, intervistato dall’emittente televisiva palermitana TRM, parla anche delle difficoltà del Catania:

“Il nostro grande avversario di sempre, spesso mi trovo spesso lì per lavoro. Ci vuole grande rispetto per le persone e per una città fantastica, lì ho tanti amici e conoscenti. Tutta questa distanza tra Palermo e Catania non la vedo, siamo lo stesso popolo. Forse lì c’è una distanza tra società e città, ma non posso giudicare. Spero che il Catania possa rialzarsi presto, mi auguro che rimettano le cose a posto per incontrarci presto e non per scontrarci”.

