RICCHIUTI: “A Catania abbiamo fatto una grande Serie A. Bergessio in allenamento ti uccideva, Barrientos e Gomez straordinari”

L’ex Catania Adrian Ricchiuti parla sempre con piacere dell’esperienza vissuta sotto il vulcano. Fa altrettanto nell’intervista concessa a lebombedivlad.it:

“Atzori? Non fece male, fece il possibile pur non avendo un attaccante. Aveva Morimoto che faceva tanto movimento ma non era una punta pura. Con l’arrivo di Maxi Lopez e Mihajlovic le cose andarono meglio. Il mister è una grandissima persona ed ebbe la capacità di mettere tutti sullo stesso piano. Noi che non giocavamo mai, venivamo considerati alla pari. Punzecchiò addirittura il capitano e questo per far capire che tutti potevano giocarsela. Lo Monaco? Pescava dei grandi calciatori e dei grandi uomini. Era un padre padrone, però posso dire che ci ha fatto fare una grande Serie A. Per quello che è successo dopo non posso parlare perché non c’ero”.

“Simeone? E’ stato bravo, sia lui che Burgos. Io spero che continueranno a vincere tanto perché sono persone umili. Bergessio, Barrientos e Gomez? Bergessio era spettacolare. Se perdeva in allenamento ti uccideva. E’ stata quella la sua forza, al di là della tecnica che magari non era eccelsa. Barrientos e Gomez due calciatori straordinari. Barrientos ha avuto tanti infortuni e questo forse lo ha bloccato nella sua carriera, che è stata comunque importante. Il Papu nell’Atalanta ha trovato l’ambiente e l’allenatore giusto. Ma anche quello è destino. Lui va al Metalist, con la guerra torna all’Atalanta. È tutta una questione di destino”.

