GIOVENTU’ ROSSAZZURRA: Viareggio Cup in standby per Pino, Frisenna e Giuffrida

A marzo, dal 16 al 30, sarebbero dovuti scendere in campo per disputare la 72/a edizione della Viareggio Cup, da quest’anno riservata alle formazioni Under-18 e non più alla categoria Primavera. Parliamo del difensore Salvatore Simone Pino e dei centrocampisti Giulio Frisenna e Giuseppe Giuffrida, catanesi cresciuti nelle giovanili del Catania. Rispettivamente Sassuolo, Sampdoria e Bologna hanno raggiunto il mese scorso un accordo affinchè i tre promettenti profili venissero aggregati al prestigioso trofeo giovanile dando loro una preziosissima occasione di crescita.

Un riconoscimento significativo, che l’Amministratore Delegato Giuseppe Di Natale ha ritenuto “espressione di meriti diffusi, perché le qualità individuali dei ragazzi risultano valorizzate dalle capacità dei tecnici, del responsabile del settore giovanile Alessandro Failla e del responsabile area tecnica Mario Marino”. “Questi accordi – ha proseguito Di Natale – rappresentano i primi frutti di un lavoro di squadra avviato in un mese, maturati in un contesto non semplice e per questo ancor più preziosi”.

Al momento la partecipazione dei promettenti classe 2002 rossazzurri è però in standby per via della diffusione del Coronavirus che ha determinato il rinvio della Viareggio Cup a data da destinarsi. A prescindere da tale aspetto, comunque, i progressi evidenziati nel tempo hanno permesso di puntare i riflettori verso queste giovani promesse ‘marca liotru’ che continuano a sognare in grande. Chissà, magari inizialmente seguendo le orme di un prospetto con potenzialità elevate come Emanuele Pecorino, che quest’anno ha fatto faville nella Primavera del Milan.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***