RIPRESA ALLENAMENTI: dal 4 maggio individualmente, dal 18 collettivamente

Il Premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa indetta a Palazzo Chigi, ha illustrato le nuove misure adottate per lo sport nell’ambito degli allenamenti:

“Io sono appassionato di calcio. All’inizio mi sembrava strana l’interruzione del campionato. Però ci siamo ritrovati coinvolti in questa emergenza sanitaria, sociale ed economica e credo che tutti abbiano compreso che non c’era alternativa alla sospensione. Il ministro Spadafora lavorerà da domani intensamente con gli esperti del Comitato Tecnico-Scientifico e tutte le componenti del sistema calcio e dello sport professionistico in generale per tracciare un percorso. Poi si valuterà se ci sono le condizioni anche per consentire il termine dei campionati. Adesso dobbiamo completare tutte le interlocuzioni per avere un quadro d’assieme. Sicuramente andranno garantite tutte le condizioni di massima sicurezza. Siamo molto appassionati di sport ma vogliamo che i nostri beniamini per primi non si ammalino. Intanto consentiamo una graduale ripresa delle attività nel rispetto delle esigenze di salute, permettendo dal 4 maggio le sessioni di allenamento individuali degli atleti professionisti e non – riconosciuti da interesse nazionale e federazioni – nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e senza assembramento, a porte chiuse. Per gli atleti che praticano discipline collettive, invece, via dal 18 maggio”.

