RUSSOTTO: “Catania, mi hai dato tanto. Via per scelta di Lo Monaco”

Giocatore attualmente in forza alla Cavese, Andrea Russotto ricorda sempre con grande piacere l’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna. Lo si evince anche dalle seguenti dichiarazioni rilasciate a tuttoc.com:

“Per me Catania ha un sapore particolare, è una città che mi ha dato tanto anche sul piano emotivo. Mia moglie è di Catania, mio figlio è nato lì, è stata un’esperienza meravigliosa che purtroppo è finita come non avrei voluto. Mi hanno ceduto pur avendo un altro anno di contratto, una scelta del direttore Lo Monaco. Fa parte del calcio, ma non cambia il mio sentimento verso la maglia”.

