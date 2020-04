SERIE C: al lavoro con il Ministro dello Sport per sostenere i club, ecco di cosa si tratta

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, tramite il profilo Instagram di tuttoc.com parla di un provvedimento su cui si sta lavorando con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora:

“Sa perfettamente che abbiamo bisogno di interventi immediati, abbiamo lavorato fino alle 2 di questa notte per un provvedimento, sperando vada in porto. Con il Cura Italia 2, previsto tra il 10 e il 13 aprile, contiamo di avere spostamento e slittamento dei contributi, dei canoni per rateizzarli almeno fino a novembre. E poi come secondo provvedimento contiamo nel Salva Calcio, fondo che si potrebbe creare con l’1% delle scommesse sportive, dalla cassa deposito e prestiti e dalle risorse che sta cercando il presidente della FIGC Gravina”.

