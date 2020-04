SERIE C – Fogliazza (Pres. Pergolettese): “Il 90% dei club favorevole a chiudere qui il campionato, il 20 aprile si voterà la decisione”

Tra i Presidenti di Lega Pro che non hanno alcun dubbio nel ritenere giusto non riprendere il campionato, spicca l’Amministratore Delegato della Pergolettese Cesare Fogliazza, intervenuto a Radio Sportiva:

“Il Presidente Ghirelli ha messo a conoscenza di tutti lo scenario che dovrebbe esserci, nell’immediato futuro, per una ipotetica ripresa della stagione sportiva, ma che oggi come oggi non c’è. E’ stata una assemblea conoscitiva e non decisionale: quella è programmata verso il 20 di aprile, in cui si potrà votare e si arriverà a delle conclusioni certe. Il 90% dei Presidenti, in questo momento è propenso a chiudere qui il campionato. Io sono 39 anni che faccio calcio e quest’anno, affrontando un campionato difficile come la serie C sia dal punto di vista tecnico che economico, sono e siamo partiti con tanto entusiasmo: oggi posso dire, che se si dovesse riprendere a giocare non so che credibilità potrà avere ancora il campionato. Se anche dovessimo riprendere gli allenamenti ai primi di maggio, dopo 70 giorni di stop, iniziare qua da noi in lombardia sarebbe diverso rispetto ad altre regioni meno colpite. Penso anche ai nostri calciatori, con che testa, con che serenità, verrebbero ad allenarsi da noi in questa zona ad alto rischio: c’e da rifletterci bene”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***