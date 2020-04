CORONAVIRUS A CATANIA: Aci Catena, denunciato 30enne disoccupato che invita concittadini ad assalire supermercati

Posta un video sui social network invitando i cittadini a manifestare nella piazza principale del paese, compiere razzie e danneggiamenti nei supermercati nel caso in cui non fossero prese misure di sostegno economico adeguate per fronteggiare l’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus. Succede nel catanese, ad Aci Catena. Il filmato – successivamente rimosso – è stato girato da un 30enne disoccupato, identificato dai carabinieri e denunciato per istigazione a delinquere. All’uomo è stato anche sequestrato il suo smartphone. In questo ambito i vertici delle forze dell’ordine hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, in particolare nei supermercati e negli esercizi commerciali destinati alla vendita di generi alimentari.

