SERIE C – Lescano (Sicula Leonzio): “Molti presidenti non vogliono pagare gli stipendi…”

L’attaccante della Sicula Leonzio Facundo Lescano intervistato dal quotidiano spagnolo Marca per approfondire le criticità del calcio italiano in questo periodo storico caratterizzato dal Coronavirus. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Per quanto riguarda la Serie A e B, è previsto che si torni in campo perché ci sono interessi legati alle televisioni ma in Serie C non c’è un grande reparto economico e la pressione è meno alta. Mancano otto giornate per chiudere il nostro campionato, qui molti club non vogliono tornare a giocare mentre le società che sono ben piazzate in classifica preferiscono tornare in campo. La maggior parte dei presidenti vorrebbero sospendere tutto per non pagare quattro stipendi. La Lega Pro ci tratta bene e abbiamo un sindacato calciatori che si occupa di noi piuttosto bene”.

