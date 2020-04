IL MINISTRO DELLO SPORT: “Speriamo che dal 4 maggio ci si possa tornare ad allenarsi, situazione ancora complessa e grave”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora su Facebook:

“Sono giornate intense e complesse. In questi giorni ho ascoltato diverse personalità del mondo dello sport. Ho ascoltato riflessioni, suggerimenti, difficoltà. Volevo dire alcune cose importanti. La prima è che la situazione ha qualche leggero segnale di miglioramento, ma è ancora complessa e grave. Ancora tutti i giorni sentiamo il bollettino e le vittime, sembra che ci stiamo assuefacendo al numero, così non deve essere. Dobbiamo restare a casa altrimenti i sacrifici enormi andrebbero vanificati. Ecco perché il DPCM che proroga le restrizioni al 3 maggio riguarda anche il mondo dello sport. In queste settimane da qui al 4 maggio, giorno nel quale ci auspichiamo ci si possa tornare ad allenarsi, non devono andare perse”.

“Ecco perché ho scritto a Malagò, presidente del CONI, e Pancalli del Comitato Internazionale Paralimpico, affinché si rivolgano alle varie federazioni per istituire in queste settimane dei protocolli sanitari che consentano a partire dal 4 maggio allenamenti in sicurezza. So che alcune federazioni hanno già iniziato a lavorare in questo senso. Speriamo che quindi il 4 maggio si possa ricominciare in sicurezza“.

“Mi rivolgo poi agli atleti. So benissimo che sacrificio sia non potersi allenare, bisogna pensare al sacrificio che sta facendo tutto il Paese. Lo avete detto anche voi in uno spot del CONI che ha reso onore agli eroi in prima fila negli ospedali. Proprio per questo sappiate che sto lavorando tantissimo affinché si possa tornare in sicurezza totale. Al fine di prevenire situazioni che sono successe e che ha portato in quarantena tanti atleti”.

