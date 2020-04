SERIE C – Sciano’ (D.G. Piacenza): “Siamo su ‘Scherzi a parte’ se non fermiamo il campionato…”

Mentre il Carpi ritiene di essere su ‘Scherzi a parte’ qualora si desse il via libera alla proposta del Consiglio Direttivo di Lega Pro di promuovere la quarta squadra in B tramite sorteggio, il direttore generale del Piacenza Marco Scianò utilizza gli stessi termini ma per sottolineare il contrario, ai microfoni di Radio Sound:

“Il campionato va fermato, il mondo ha altre necessità. Il Consiglio Direttivo deve riconoscere il primato delle prime in classifica e attribuire la quarta promozione ad un sistema a sorteggio, visto che è impossibile tornare a giocare. Se non fermiamo il campionato vuol dire che siamo su ‘Scherzi a parte’. Con il blocco delle retrocessioni non facciamo un danno a chi era in lotta e diamo subito l’ok alla Serie D per promuovere 9 squadre e alla B per non fare retrocessioni. Questo disegno regala un plus a B e D, inoltre chi parla di rischio di sovrannumero, non tiene conto che in estate ci sarà un ecatombe di squadre”.

