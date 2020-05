AVV. FINARIA: “Gruppo USA, procura mandato non era veritiera e dubbi autenticità su documento di riconoscimento”

L’avvocato Salvatore Nicolosi, codifensore di Finaria in liquidazione, invia al quotidiano La Sicilia un comunicato di precisazione in merito alla proposta d’acquisto della Apache Corporation. All’interno si legge in particolare che ieri alle 10.30 “i legali ed il liquidatore di Finaria hanno incontrato l’avvocato del Foro di Torino qualificatosi rappresentante della suddetta società statunitense, accompagnato da altra persona”. La procura a sostegno del mandato conferito al citato avvocato “non era veritiera” ed il documento di riconoscimento della persona che lo accompagnava “presentava dubbi di autenticità”. Finaria, “anche in relazione ad altre iniziative volte all’acquisizione del Calcio Catania, ribadisce la propria disponibilità a esaminare manifestazioni d’interesse purchè esse abbiano i caratteri della trasparenza, della concretezza e siano in grado di assicurare un corrispettivo di cessione di rilievo per i propri creditori”. Viene espresso il concetto che “non sono praticabili iniziative supportate da clamore mediatico ma nei fatti prive di adeguate risorse finanziarie”.

