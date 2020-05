CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, 2-0 all’Akragas sull’asse Curiale-Di Grazia

La vittoria sull’Akragas del 25 novembre 2017 maturò sull’asse Curiale-Di Grazia, autori dei due gol che decisero una gara divertente e piena di occasioni. Quel successo consentì al Catania di compiere un ulteriore passo in avanti, accorciando di due punti lo svantaggio sul Lecce capolista del torneo.

Andrea Russotto, Davis Curiale e Andrea Di Grazia furono gli artefici dell’affermazione sulla squadra agrigentina, la quale partì a spron battuto manovrando con buona fluidità. Dopo novanta secondi il giovane Longo andò alla conclusione con palla altissima. Al 12′ fu Gjuci a tentare la sorte ma il suo tiro dai trenta metri andò a sbattere sul palo alla destra di Pisseri, a seguire la risposta catanese con il colpo di tacco a lato di capitan Biagianti (17′).

Col trascorrere dei minuti aumentò il ritmo della contesa. Russotto si infilò tra le maglie della retroguardia avversaria sfornando assist a ripetizione per i compagni. L’Akragas (in inferiorità numerica a partire dalla mezz’ora per l’espulsione di Parigi) provò a colpire ancora dalla distanza, mentre Lodi tentò invano di sorprendere il portiere ospite Vono su calcio di punizione.

Nella ripresa i rossazzurri pigiarono il piede sull’acceleratore. Al 55′ Vono anticipò Bogdan sulla linea di porta, sul ribaltamento di fronte Longo non riuscì a calibrare perfettamente il suo tiro a giro. Il Catania andò a rete due minuti dopo con Di Grazia, il quale realizzò di sinistro il suo terzo gol in campionato. Al 60′ Russotto colpì l’esterno della rete dando l’illusione del gol, mentre un minuto più tardi Curiale insaccò su passaggio in profondità di Di Grazia. Successivamente gli etnei si limitarono ad amministrare il cospicuo vantaggio fino al fischio di chiusura che sancì il successo per 2-0.

VIDEO YOUTUBE – HIGHLIGHTS PARTITA

TABELLINO

MARCATORI: 58′ Di Grazia, 62′ Curiale

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Semenzato (85′ Esposito), Aya (85′ Tedeschi), Bogdan, Marchese; Caccetta, Lodi, Biagianti (56′ Mazzarani); Russotto, Curiale (86′ Ripa), Di Grazia (77′ Bucolo).

A disp. Martinez, Lovric, Djordjevic, Manneh, Fornito, Rossetti, Correia. All. Lucarelli

AKRAGAS (3-4-1-2): Vono; Mileto, Danese, Russo; Gjuci (71′ Franchi), Vicente (89′ Di Salvo), Bramati (72′ Saitta), Sepe; Longo (86′ Rotulo); Salvemini (86′ Moreo), Parigi.

A disp. Lo Monaco, Ioio, Canale, Caternecchia. All. Criaco (Di Napoli squalificato)

AMMONITI: Aya, Di Grazia, Danese

ESPULSO: Parigi (rosso diretto al 30′)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***