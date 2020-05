CESSIONE CATANIA: cambio strategia, offerta SIGI nel giorno della prima udienza

Era stata preannunciata la formulazione dell’offerta d’acquisto di SIGI SpA prima del 25 maggio, giorno di fissazione dell’udienza che verterà sulla nomina di nuovi amministratori giudiziari da parte del Tribunale, come richiesto a gran voce dalla Procura della Repubblica. In realtà la società recentemente costituita, che ha determinato la decadenza del Comitato, si farà avanti proprio lunedì. Idee chiare ed organigramma già definito qualora la trattativa per l’acquisizione del club andasse a buon fine, impegnandosi ad aumentare il capitale sociale fino a 5 milioni.

La società è anche pronta alla predisposizione di un piano di rilancio aziendale e di recupero crediti, con nuovi soci in arrivo, per consentire il salvataggio del Calcio Catania e della matricola 11700 salvaguardando anche i tanti posti di lavoro attualmente in bilico. La data decisiva in questo senso potrebbe essere quella della successiva udienza del 9 giugno, quando verrà discussa l’istanza di fallimento depositata dalla Procura. Il tempo è tiranno, bisogna fare in fretta e SIGI prosegue il suo percorso, auspicando di avere imboccato la strada giusta per il buon esito della vicenda.

