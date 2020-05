CORONAVIRUS IN ITALIA – Bollettino nazionale: quasi 500 nuovi decessi e 1.620 guariti in più. Attuali positivi, in un giorno 239 in meno

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 209.328 persone hanno contratto il virus (1.900 in più rispetto a ieri). Di queste, 28.720 sono decedute (+474) e 79.914 (+1.620) dimesse/guarite. Attualmente i soggetti positivi ancora contagiati sono 100.704 (-239), i pazienti ricoverati con sintomi 17.357 (-212), 1.539 (-39) quelli in terapia intensiva, 81.808 (+12) in isolamento domiciliare fiduciario. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

===>>> Il bollettino regionale e provinciale della Sicilia

