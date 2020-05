CORONAVIRUS IN ITALIA: Decreto Rilancio, misure per cittadini ed imprese. Ecco i contenuti principali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio, che stanzia 55 miliardi di euro a sostegno di cittadini e imprese che fanno i conti con l’emergenza Coronavirus. Attraverso una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, Il Premier Giuseppe Conte ha illustrato i contenuti. Il Decreto conta di fare ripartire l’economia con riduzione tasse, sconti e sgravi fiscali, riduzione delle bollette elettriche e contributi a fondo perduto. Misure di rilancio per una pronta ripartenza ed è previsto un reddito di emergenza per le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione. Per i lavoratori le risorse sono pari a 25,6 miliardi di euro. In ottica cassa integrazione, si confida di recuperare il tempo perduto avendo snellito la procedura. Per gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS la previsione è di erogare 600 euro subito e poi un ristoro fino a mille euro. L’obiettivo principale è semplificare e fare in modo che arrivino in modo semplice e veloce le risorse stanziate.

Ci sono 15-16 miliardi a beneficio delle imprese, che verranno erogati in varie forme. Tagli per 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato. Indennizzi alle imprese che fatturano da zero a 5 milioni di euro e che hanno avuto un calo di fatturato del 33%. Rinvio scadenze fiscali a settembre. Relativamente alla sanità c’è un intervento pari a 3 miliardi e 250 milioni, 240 milioni andranno per le nuove assunzioni nella sanità e 190 milioni saranno utilizzati per incentivi ai medici. Via la prima rata Imu per alberghi e stabilimenti balneari. 1,4 miliardi stanziati per università e ricerca e l’assunzione di 4000 nuovi ricercatori, 1 miliardo e 150 milioni ad agricoltura. Il bonus baby sitter raddoppia da 600 a 1.200 euro. Bonus vacanze da massimo 500 euro per famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. No al pagamento della Tosap per ristoranti e bar (occupazione suolo pubblico). Al settore dell’agricoltura sono stati destinati 1 miliardo e 150 milioni di euro per sostenere la filiera agricola.

