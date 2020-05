ARGURIO: “Difficile non scontentare nessuno, bisogna salvare il salvabile”

L’ex Direttore Sportivo del Catania Christian Argurio analizza, ai microfoni di tuttoc.com, la delicata situazione del campionato di Serie C, fortemente colpito dal Coronavirus:

“Discorso promozione? E’ sempre meglio vincere sul campo, tutto però nasce da una situazione ben più grave. E’ difficile non scontentare nessuno. Mi rendo conto della rabbia e della delusione di chi sta inseguendo un obiettivo e non può ottenerlo sul terreno di gioco. Hanno ragione tutti ma qualche decisione si dovrà prendere, faccio fatica a dire dove sta il giusto o meno. Chi fa calcio vorrebbe giocarsela sul campo ma se non si possono giocare i playoff allora bisogna trovare una soluzione comune. Tutto comunque sarà legato a quello che succederà anche in Serie B, certamente quello che reputo giusto sono le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina. Il discorso dei playoff è un terreno minato, posso capire la delusione di società come Bari e Reggiana. L’importante adesso è prendere delle decisioni su promozioni e retrocessioni, poi si parlerà di riforme ed altro”.

“Serviranno questi mesi per salvare il salvabile e dare possibilità a tanti club di poter andare avanti. La Serie C è un serbatoio importante per tanti calciatori, si sta lavorando molto sui giovani. Sarebbe un peccato, anche per colpa di cause esterne come sta succedendo adesso, far implodere questo campionato. C’è comunque il rischio che tante società possano aver delle ripercussioni”.

