FUTURO CATANIA: panchina e D.S., prematuro parlarne. Comitato pronto alla tappa successiva. Gruppo USA, prove di attendibilità

Voci che si rincorrono, contatti con soggetti imprenditoriali potenzialmente interessati, chiacchiere tante che si mescolano in un’alternanza di buoni propositi e nubi fosche sul futuro. Il clima resta d’incertezza in casa Catania. Può succedere tutto ed il contrario di tutto nei prossimi giorni, ma avremo finalmente la certezza di sapere cosa ne sarà dell’Elefante. Destinato a ripartire ulteriormente dal basso – con tutte le drammatiche conseguenze del caso – oppure a proiettarsi verso la strada del rilancio.

Un auspicabile cambio di proprietà determinerebbe mutamenti significativi sul piano della struttura organizzativa e della elaborazione di un progetto che sappia conciliare il risanamento finanziario e la crescita sportiva. Gettando le basi per l’allestimento di un organico all’altezza, a cominciare dalla scelta di uno staff tecnico e dirigenziale di livello. Ultimamente circolano nomi di possibili giocatori e dirigenti da cui ripartire come il catanese Guido Angelozzi, ipotizzando anche l’eventuale permanenza di mister Cristiano Lucarelli. Oggi, però, appare prematuro parlarne in un momento in cui si sconosce la struttura societaria futura e le trattative per la cessione del club non decollano.

Il ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’ ha fatto sapere di definire la costituzione, entro questa settimana, di una società S.p.A adeguatamente patrimonializzata, che invierà un’offerta ufficiale, vincolante e con scadenza perentoria a Finaria. Prosegue, pertanto, il percorso a tappe del Comitato lungo la strada che porterebbe alla felice conclusione della trattativa. Ma spetterà al Catania, con il benestare del tribunale fallimentare, valutare attentamente i contenuti della proposta.

Nel frattempo i legali rappresentanti di Finaria attendono buone nuove anche sul fronte delle altre figure con cui sono stati avviati contatti. Vedi il gruppo statunitense, pronto a formulare la manifestazione d’interesse ma che, dal canto suo, intende prendere legittima visione della situazione debitoria del Catania e ricevere l’ok di Finaria per passare agli step successivi. Il tempo, però, avanza inesorabile e bisogna anche dimostrare di possedere i requisiti legali, finanziari ed amministrativi per provare a chiudere la trattativa. Novità previste in settimana entro giovedì/venerdì.

