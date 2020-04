ANGELOZZI: “Catania, sono molto preoccupato. Non sarà facile rimpiazzare Pulvirenti”

Intervistato dal quotidiano La Sicilia, l’attuale dirigente dello Spezia Guido Angelozzi si è anche soffermato sulle vicende societarie del Catania:

“Il Catania lo seguo con affetto anche perchè ho giocato lì per anni ed è stata un’esperienza unica che mi porto nel cuore. Non sarà facile rimpiazzare Pulvirenti al di là di pregi e difetti. Sedici anni fa traghettammo il club dai Gaucci a Pulvirenti che ha proposto un calcio ad alto livello. Non so se a Catania c’è un imprenditore che può rilevare il club. Leggo, ma non posso giudicare. Il Catania ha dietro una città passionale, da tifoso sono molto preoccupato. Cordata? Bisognerà capire chi c’è dietro Pellegrino e Pagliara che, per inciso, sono persone perbene. Servono imprenditori importanti, investimenti e bisognerà successivamente individuare i dirigenti. Torre del Grifo è una risorsa se ci sono idee per sviluppare lavoro. Speriamo che il Catania non fallisca mai, ripartire dalla D è sempre difficile. Servono aziende importanti ed a Catania non ci si può accontentare di un campionato anonimo”.

