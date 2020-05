MARTINEZ: “Catania, questa maglia me la sento addosso. Spero di tornare in campo con la matricola 11700”

Il portiere spagnolo del Catania Miguel Martinez via Instagram sul momento estremamente delicato sul fronte societario in casa rossazzurra:

“Con questa maglia sono cresciuto questi ultimi quattro anni. Me la sento addosso come se fosse una seconda pelle. I miei compagni allo stesso modo. Non è stata una stagione semplice per nessuno, però abbiamo lottato ogni minuto sul quel prato verde. Ci portiamo dietro amicizie e una seconda famiglia, creata proprio in quel prato di Torre del Grifo, casa nostra. Il Calcio Catania mi ha dato l’opportunità di lottare per il sogno di vedere ogni allenamento come se fosse l’ultimo, di creare una strada da percorrere con tanta voglia, di misurarmi con grandi portieri e amici, di allenarmi con i migliori. E spero che sia così per altri tanti anni. La mia strada è ancora tanta e ogni giorno vedo e focalizzo il mio obiettivo, però lasciando di lato gli interessi personali. Non posso pensare che questa squadra storica, che questa società, che questa tifoseria, che questa città splendida, che questa gente che ogni domenica porta i suoi figli al nostro stadio non possa gridare “Forza Catania” ogni domenica. Spero con tutto il cuore di poter tornare al più presto su questo campo, con la matricola 11700. Noi siamo pronti!”.

