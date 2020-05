LUGNAN: “Catania e Palermo sempre nel mio cuore, tornerei di corsa”

In Sicilia ha indossato sia la maglia del Catania che quella del Palermo. Se ci fosse la possibilità di farlo, Luca Lugnan tornerebbe di corsa nella nostra regione, come sottolinea ai microfoni di tuttopalermo.net:

“Ho giocato e segnato nel derby con entrambe le maglie. Quelle due partite dove ho segnato costituiscono ricordi indelebili, sono città che saranno sempre nel mio cuore. Piazze importanti che quantomeno dovrebbero essere in Serie B. Il tifo non manca, manca la competenza e il budget per ottenere e mantenere un obiettivo importante. Le squadre si mantengono con obiettivi fatti da persone serie. Bisogna dare prova di capacità investendo anche nel settore giovanile, portare giocatori fin da bambini in stile cantera del Barcellona. Bisogna spendere nei settori giovanili con allenatori capaci. Spendendo i soldi solo in Prima Squadra ti può andare bene un anno ma poi sei punto e a capo. Avere giocatori attaccati al territorio sarebbe un vantaggio rispetto ad avere ‘mercenari’ che ovviamente sono professionisti e fanno il loro lavoro, il giocatore della tua terra, però, dà qualcosa di più. Al sud ho passato gli anni più belli della mia vita tra Palermo, Catania e Catanzaro e ci tornerei di corsa. Quest’anno ho allenato nella Serie A femminile ed è stata un’esperienza bellissima con il Tavagnacco. Ora è tutto bloccato ma a prescindere sono pronto ad ascoltare tutte le offerte”.

