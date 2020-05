LLAMA: “Tifosi Catania e Fiorentina molto passionali. Difficile un mio ritorno in Italia”

Ai microfoni di firenzeviola.it, l’ex rossazzurro Cristian Llama torna sull’esperienza vissuta con mister Vincenzo Montella alla Fiorentina commentando anche l’ipotesi legata ad un eventuale ritorno in Italia:

“Mi ha portato Montella, è vero, ma quando mi ha chiamato è stato chiaro e mi ha detto che non poteva promettermi nulla e che tutto sarebbe dipeso da me. Quello però era uno squadrone e c’era un Manuel Pasqual nel mio ruolo che era nel sua miglior forma perciò è stato difficile trovare spazio. I tifosi? Sono spettacolari quelli viola. Io venivo da Catania dove anche lì i tifosi sono molto appassionati e passionali perciò il ricordo che ho di quelli viola è ottimo, soprattutto del rispetto che portavano ai giocatori. Se non tornerò più in Italia? Sì, dopo questa mia ultima volta a Catania credo di sì. Uno non può mai dire mai ma difficilmente succederà che torni”.

