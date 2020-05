MUSUMECI (Pres. Regione Sicilia): “Coronavirus, possibili sanzioni per chi non usa la mascherina. Stabilimenti balneari, la situazione”

Domenica il Presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza sulle nuove misure per contrastare l’emergenza Coronavirus in Sicilia. Spicca l’obbligatorietà, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, dell’utilizzo di mascherina dai sei anni in su. Musumeci, intervenendo alla trasmissione ‘Omnibus’ su La7, ha sottolineato che “per ora non abbiamo posto alcuna sanzione per chi gira sprovvisto di mascherina, ma ho visto tante persone che girano senza e non escludo nei prossimi giorni di prevedere sanzioni”.

In merito alla riapertura al pubblico degli stabilimenti balneari non ancora autorizzata, a ‘Storie Italiane’ su Rai 1 ha aggiunto: “Abbiamo preso tempo per l’apertura degli stabilimenti balneari e nei prossimi giorni incontrerò i gestori, perché ancora non sono chiare le linee guida. Il problema è quello delle distanze, noi siamo per i tre metri e mezzo di distanza tra gli ombrelloni. Le spiagge libere le demanderemo alle competenze dei comuni e sono loro che dovranno dirci se hanno i vigili urbani per controllarle. Nelle linee generali alcune competenze le affidiamo ai sindaci perché solo loro possono dirci se hanno il personale necessario”.

