SERIE C – Frattali (Bari): “Promozione Carpi bruttissima pagina di sport, meritiamo rispetto!”

Carpi verso la promozione in Serie B? Duro sfogo del portiere del Bari Pierluigi Frattali su Instagram:

“Si è scritta un pagina bruttissima di uno sport bellissimo al contrario di quanto è stato detto dal massimo esponente della Lega Pro. Privarci della possibilità di dimostrare sul campo chi meriti veramente di salire in serie B è, a detta di tutti, contro ogni etica sportiva visto anche il metodo scelto per decretare la quarta promossa! La nostra “colpa” è quella di aver disputato 4 partite in più, di cui una a porte chiuse, quando forse si doveva trattare tutti i gironi alla stessa maniera…questo ha fatto sì che la nostra media punti si abbassasse così da non essere a detta loro la migliore seconda, cosa che invece saremmo stati se tutto fosse stato sospeso alla 26 giornata. Questo per dire che una città e una società gloriosa come il Bari non possa vedersi delegittimare ciò che ha dimostrato, in campo da noi e fuori dai tifosi e dalla società, quel merito sportivo ampiamente guadagnato. La nostra idea è quella di giocare e andarci a prendere sul campo quello per cui lottiamo da inizio stagione perchè penso che il campo sia l’unico giudice supremo del calcio, ma se non fosse possibile dico solo che Bari merita Rispetto!!”.

