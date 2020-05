SERIE C – Leone (D.S. Ternana): “Vogliamo giocare, chi è in difficoltà si tiri fuori”

Alcuni club insistono nel ritenere doveroso che la Lega Pro torni in campo. La Ternana fa parte di questo schieramento. Ecco il pensiero del Direttore Sportivo Luca Leone al Corriere dell’Umbria:

“Se la riforma non dovesse andare in porto, si dovrebbero disputare i playoff e la finale di Coppa Italia, che consentirebbe alla vincente di approdare direttamente ai quarti degli spareggi e al contempo aprirebbe le porte a Pistoiese o Vibonese, rispettivamente undicesime nei gironi A e C. La Ternana non ha alcun problema di natura organizzativa ed economica e quindi è pronta a giocare, chi è in difficoltà dovrebbe avere il coraggio di chiamarsi fuori”.

