SPINESI: “Catania? Non credo molto alle cordate, non sarebbe un dramma ripartire dalla D”

L’ex attaccante del Catania Gionatha Spinesi sul futuro societario rossazzurro, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Conosco bene l’ambiente, so della situazione e purtroppo con l’attuale proprietà è andata come è andata: difficile ora prevedere il futuro, io non credo molto alle cordate, ne ho viste troppe in tutti gli anni di calcio giocato e non hanno mai avuto esito positivo. E’ chiaro che da tifoso, da chi è legato proprio con il cuore alla piazza e alla città, spero che tutto si risolva nel migliore dei modi. Ripartire dalla Serie D non sarebbe un dramma, soprattutto se si riparte con un progetto sano. Perché le società sono come case: risanare è più difficile che ricostruirle da zero. Alla piazza non interessa la categoria, i tifosi, ed è difficile dire se sia un bene o un male, vivono la squadra come una cosa propria, e la amano incondizionatamente. Una proprietà ambiziosa e con progetti seri, metterebbe da parte anche un anno tra i dilettanti: basta vedere cosa è successo a Bari”.

