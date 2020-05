UFFICIALE: non riprendono gli allenamenti individuali del Catania, lavoro sospeso fino al 18 maggio

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il Calcio Catania rende noto di aver sospeso le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti fino a lunedì 18 maggio. Ricordiamo, però, che dal Viminale è arrivato il via libera alla ripresa delle sedute, seppur a livello individuale. Molte squadre però preferiscono attendere notizie sull’eventuale ripresa del campionato, che al momento appare difficile soprattutto in Serie C.

Il Calcio Catania invita tutti ad osservare, scrupolosamente e con senso del dovere, le prescrizioni governative che fissano misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

