CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, a Rieti Lucarelli riassapora i tre punti

Il 4-1 di Rieti fu il momento in cui il nuovo Catania targato Cristiano Lucarelli riassaporò il gusto dei tre punti in trasferta. Domenica 1 dicembre 2019 la formazione rossazzurra sbancò lo stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” grazie alle reti di Di Molfetta (doppietta), Di Piazza e Lele Catania.

La performance etnea in terra reatina fu convincente seppur al cospetto di un avversario dalla cifra tecnica modesta. Gli uomini di Lucarelli andarono al riposo in vantaggio di una rete. Segnò Davide Di Molfetta, il quale al 14′ batté il portiere di casa concludendo di destro dal limite dell’area di rigore. Nel primo tempo il Catania, disposto con un flessibile 4-4-2, colpì pure una traversa su calcio di punizione con Mazzarani.

Le espulsioni di Granata da una parte e dall’Oglio dall’altra furono il momento spartiacque di una gara a senso unico. Dopo essersi ristabilita la parità numerica in campo il Catania andò in gol in altre tre circostanze: segnò ancora Di Molfetta (48′), successivamente Di Piazza (67′) e Lele Catania (81′). Quest’ultimo all’età di 39 anni riuscì a coronare il sogno di una vita: giocare e segnare per la squadra della propria città.

Il Rieti dal canto proprio riuscì a rendere meno amaro il sapore della sconfitta siglando il gol della bandiera con De Sarlo (73′). Il Catania tornò a vincere fuori casa dopo oltre mesi, da quel 3-6 di Avellino che diede l’illusione di poter vivere una stagione da protagonisti.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

