CATANIA: tra campo ed extracampo, il percorso prosegue

Sei società di Lega Pro hanno rinunciato alla disputa dei Play Off. Tra queste non figura il Catania che, a questo punto, per non incappare in sanzioni dovrà necessariamente scendere in campo in occasione del Primo Turno che dovrebbe registrare il confronto con la Virtus Francavilla allo stadio “Angelo Massimino” in data 1 luglio. Il Catania avrebbe anche potuto sfidare la Vibonese, in caso di vittoria della Coppa Italia contro la Juventus Under 23 ad opera della Ternana. I calabresi, però, hanno rinunciato agli eventuali spareggi e, quindi, per assurdo i rossazzurri accederebbero direttamente alla fase successiva qualora gli umbri vincessero la Coppa.

L’ufficialità della partecipazione ai Play Off, però non deve distogliere l’attenzione dal fattore extracampo. Finaria ha risposto immediatamente al Tribunale, che aveva ritenuto necessario acquisire “elementi conoscitivi di dettaglio per effettuare le doverose valutazioni di adeguatezza sull’attività della ricorrente, funzionale alle predisposizione della proposta e del piano concordatari”. E’ stata anche depositata istanza per l’avvio della procedura competitiva per la vendita dell’asset Calcio Catania e, pertanto, il Tribunale pubblicherà il bando per la presentazione delle offerte d’acquisto entro questa o la prossima settimana.

Al momento l’unica proposta è quella di 1.000.001 euro della Sigi, soldi che in parte finirebbero anche sulle casse di Meridi, elaborando un piano industriale dal valore complessivamente superiore a 54 milioni di euro accollandosi monte debiti e mutuo di Torre del Grifo. Non resta che attendere i prossimi passi del Tribunale e della società, la quale comunicherà a breve la data della ripresa degli allenamenti per preparare i Play Off. Evidentemente fornendo valide garanzie ai calciatori in tema di stipendi non ancora pagati.

