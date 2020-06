CESSIONE CATANIA: procedura competitiva, si avvicina la pubblicazione del bando

Il Tribunale non intende perdere tempo, bisogna darsi da fare ed imprimere un’accelerata. Questo il messaggio recapito a Finaria attraverso la nota stampa diffusa ieri. Finaria, dal canto suo, ha risposto presente fornendo la documentazione richiesta. Se il materiale sarà confacente alle richieste del Tribunale, come effettivamente sembra – anche nell’ottica di rispettare il concordato preventivo in bianco – a brevissimo si dovrebbe finalmente giungere alla pubblicazione del bando per l’avviamento della procedura competitiva, attraverso la quale si raccoglieranno le proposte d’acquisizione del Calcio Catania (al momento si è fatta avanti soltanto la Sigi, ndr). Il bando indicherà tutte le condizioni previste affinchè la partecipazione sia regolare, mettendo ufficialmente in vendita la società. Qualcosa si muove, sono giorni bollenti in casa Catania.

