CURCIO: “Si è faticato a tenersi ben allenati, ma da professionista devi sempre farti trovare pronto”

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Domenica Sport’, l’attaccante rossazzurro Alessio Curcio parla della sua esperienza vissuta nelle giovanili della Juventus ma anche del presente a Catania, in particolare facendo riferimento alle difficoltà incontrate nel sostenere gli allenamenti in questi difficili mesi di quarantena. Riportiamo le dichiarazioni evidenziate dalle nostra redazione:

“Purtroppo con questa quarantena le strutture erano tutte chiuse e si è fatta fatica a trovare il modo per tenersi ben allenati, comunque l’obiettivo di un calciatore professionista è sempre quello di rimanere pronto all’eventualità di tornare in campo. Ho sempre mantenuto le giuste motivazioni, devono esserci a prescindere. Lo dico da calciatore e professionista. Facendoti trovare pronto per disputare una parta di stagione fondamentale. Attualmente non abbiamo ripreso gli allenamenti perchè si attendeva l’ufficialità della ripartenza. Il centro sportivo del Catania? E’ molto, molto bello. Da top club di Serie A, diciamo così. Se ho rimpianti nella mia carriera? Grossi rimpianti non ne ho. Nel tempo però ho constatato il fatto che purtroppo, un pò per colpa mia e altre situazioni, non mi sono mai trovato al momento giusto nel posto giusto. Purtroppo non hai la sfera per sapere come andrà a finire”.

