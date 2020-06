CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015. Calapai eroe per un giorno, suo il gol decisivo a Rieti

Giovedì 27 dicembre 2018. Allo stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” di Rieti si sfidano la locale squadra amarantoceleste e il Catania in un incontro valevole per il campionato di Serie C. Allo scoccare del minuto 80 Luca Calapai, terzino destro della formazione etnea, si invola palla al piede verso la porta avversaria e giunto al limite dell’area di rigore lascia scoccare una conclusione di destro che si insacca alle spalle del portiere. È il gol che decide la sfida tra la squadra reatina e quella catanese, all’epoca impegnata in un’insperata rincorsa alla prima posizione occupata dalla Juve Stabia.

Riavvolgiamo il nastro di quel soleggiato pomeriggio in terra sabina rievocando i momenti salienti della gara in questione. Nel primo tempo il Catania attaccò con una certa insistenza sulla fascia destra con un Manneh volenteroso ma impreciso nel rifornire gli attaccanti. Fece discutere il gol annullato a Curiale al minuto 37′ per fallo commesso dal numero undici rossazzurro ai danni di un difensore del Rieti. I laziali fecero capolino dalle parti di Pisseri soltanto su calcio di punizione (alta la parabola di Maistro).

Nel secondo tempo i reatini tentarono spesso le triangolazioni ma il più delle volte andarono a sbattere sul muro eretto dal Catania (se si esclude la traversa colpita al 72′). Mister Sottil provò a rinvigorire la fase offensiva con l’inserimento di Llama al posto di uno spento Curiale, tuttavia a decidere le sorti dell’incontro fu un protagonista inatteso. Calapai, terzino di professione, al minuto 80 realizzò il gol che permise ai rossazzurri di espugnare lo stadio di Rieti: diagonale di destro dal limite dell’area di rigore con palla in buca d’angolo.

VIDEO – IL GOL DI CALAPAI A RIETI (STAGIONE 2018-19)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***