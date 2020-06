CATANIA, SI’ AI PLAY OFF (Sondaggio): giusta la decisione del club?

Sei società di Lega Pro hanno rinunciato alla disputa dei Play Off, preferendo evitare il sostegno di costi rilevanti per il rispetto dei protocolli sanitari, concentrando le proprie attenzioni sulla prossima stagione. Il Catania, malgrado la situazione finanziaria estremamente deficitaria, ha detto sì alla partecipazione agli spareggi promozione. In città si discute della decisione formulata dai vertici societari, permanendo dubbi sulla sostenibilità economica del club. In un momento così delicato per le sorti dell’Elefante, ritieni corretta la scelta di scendere in campo? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Il Catania parteciperà ai Play Off, giusta decisione? Sì, giusto provare a giocarsi le proprie carte ai Play Off Li avrei giocati solo acquisendo la certezza di salvare la matricola In queste condizioni è una scelta sbagliata Non avrei giocato i Play Off a prescindere da tutto, questo è un campionato falsato Created with

