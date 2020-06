CASERTA: “Catania e Palermo tappe fondamentali della mia carriera”

Ospite telefonico negli studi di 7Gold durante la trasmissione Diretta Stadio, l’attuale allenatore della Juve Stabia Fabio Caserta torna sul suo passato da calciatore in Sicilia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Da piccolino giocare a calcio non era quello che desideravo. Ho iniziato a fare karate nella palestra vicino casa. Il calcio non è mai stato per me lo sport primario. Poi, piano piano, non potendo fare altro mi sono dedicato al calcio ed è iniziata una bellissima storia. Ho fatto quattro anni all’Igea Virtus, avendo militato anche tra le fila di Catania e Palermo mi manca solo Messina per chiudere il cerchio delle squadre in Sicilia (ride, ndr). Questa regione ha rappresentato una tappa fondamentale che mi ha fatto crescere dal punto di vista umano, diventando calciatore a tutti gli effetti. Catania e Palermo mi hanno permesso di passare dai campi in terra battuta a giocare all’Olimpico, a San Siro, il sogno di ogni bambino. A Catania, poi, mister Marino è un allenatore che mi ha dato veramente tanto”.

