COPPOLA (consigliere AIC): “Catania, nessun no definitivo dei calciatori. Situazione club, la vedo dura…”

Danilo Coppola, consigliere nazionale dell’Assocalciatori, fa il punto della situazione sul mancato pagamento degli stipendi in casa Catania, ai microfoni di tuttoc.com:

“Non ci sono ancora scelte definitive, chi non è ancora rientrato sta valutando il da farsi, calcolando il rapporto tra costi e benefici. È giusto ricordare, comunque, che la messa in mora era stata fatta in precedenza: se qualche giocatore deciderà di astenersi, insomma, non sarà una sorpresa, avendo già chiesto la risoluzione del contratto. Si valuta molto di più a livello singolo. La scelta, comunque, avverrà a livello singolo, caso per caso. Non sarà collettiva”.

“Noi speriamo sempre che il Catania ce la faccia, magari con un cambio societario, ma francamente la vedo dura. Servirebbero capitalizzazioni talmente importanti che sono onestamente difficili da immaginare, soprattutto in un periodo difficile come questo per l’Italia. Però, a livello federale, sono stati creati i presupposti per aiutare le società a iscriversi e questo può essere un grande aiuto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***