CORONAVIRUS A CATANIA: nuovo caso a Palagonia, famiglia in quarantena

Si registra un nuovo caso di Covid-19 nel catanese. A Palagonia, un’intera famiglia è stata messa in isolamento fiduciario per due settimane. A comunicarlo, via Facebook, il sindaco del comune etneo Salvatore Astuti:

“Non è finita – ha dichiarato – Ci sono ancora diversi passi da fare, c’è un caso positivo a Palagonia. La persona in questione che non ha alcun sintomo, in questo momento non è a Palagonia, i familiari e chi ha avuto contatti, sono in quarantena. Il caso in oggetto è fortemente indicativo di quanto sia diabolico ed imprevedibile questo virus. Vi aggiornerò nei prossimi giorni, ma raccomando a tutti, di ripassare ogni giorno le misure anti contagio. Si può essere liberi, rimanendo attenti e rispettosi delle regole”.

